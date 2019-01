La Juventus si avvicina al pareggio di bilancio, non a Ramsey. L'Inter conferma Icardi e chiude Godin. È un gennaio atipico, mancano quattro giorni

Impossibile sostenere che il mercato di gennaio 2019 sia stato poco movimentato. Mancano quattro giorni e se n'è andato uno dei migliori giocatori degli ultimi anni, Gonzalo Higuain, che è stato il primo - e l'unico - ad essere arrivato a 36 gol in una sola stagione. Recordman di A lasciato partire come se fosse un pacco indesiderato, dopo un bisticcio, un paio di mesi fa, con Leonardo, che poi ha reso il tutto pubblico. Andando a spulciare le cifre, il Milan ha sì speso circa 18 milioni di euro per l'argentino - in mezza stagione - ma ha evitato di spenderne altri 90 nelle prossime tre stagioni. Piatek è così costato circa 60 - ci rientra quasi il costo di Paquetà - ma con la possibilità di rivenderlo, tra un paio di stagioni, anche a cifre maggiori.

Nel giro di sei mesi le cose cambiano. E il Chelsea si è sì assicurato Higuain, ma ha altri tre centravanti come Batshuayi, Morata e Giroud che si muoveranno. Almeno un altro centravanti dovrà arrivare e Icardi potrebbe entrare nel giro. Ma l'Inter, giustamente, ha praticamente chiuso la trattativa per il rinnovo: ballano 500 mila euro, per arrivare a 7,5, ma il problema più evidente è la clausola. Icardi la vorrebbe alta, ma la vorrebbe, mentre l'Inter ha intenzione di toglierla completamente. Niente di trascendentale. Invece Diego Godin ha firmato il precontratto con l'Inter: il suo procuratore era venerdì a Milano, ha trovato accordo per commissioni (5 milioni di euro, ma Godin arriva a zero) più 6 milioni a stagione per un triennale.

A proposito di soldi, la Juventus si avvicina allo zero, nell'anno di Cristiano Ronaldo, grazie anche a Benatia. 10 milioni di euro per andare via, in Qatar, e circa 3 milioni di risparmio sullo stipendio. Poi c'è Sturaro, 18 milioni, e l'arrivo di Caceres, che per 600 mila euro ritorna per la terza volta in bianconero. A centrocampo potrebbe anche arrivare Ramsey, ma l'Arsenal continuerà a chiedere cifre astronomiche perché aveva scelto Benatia come possibile contropartita, salvo poi ritrovare Koscielny.

Mancano ancora quattro giorni, qualche botto ci sarà. Magari anche in vista di giugno... Inglese, Zapata (ma non Duvan, Cristian), Ranocchia, Darmian, Hysaj. E Allan? Chissà se il Napoli riuscirà a resistere all'assalto PSG.