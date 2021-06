Malore Eriksen, annullata la conferenza stampa dell'Inghilterra di questa sera

vedi letture

In attesa di aggiornamenti sulle condizioni di Christian Eriksen, che al momento è sveglio e cosciente dopo il malore accusato in Danimarca-Finlandia, non si terrà la conferenza stampa dell’Inghilterra prevista per questa sera. La FA ha chiesto e ottenuto dalla UEFA la possibilità di evitare il tradizionale appuntamento mediatico, alla vigilia dell’esordio contro la Croazia a Euro 2020.