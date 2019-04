Atletico, ricorso respinto: confermate le 8 giornate di squalifica a D. Costa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stangata confermata per Diego Costa. Il 'Comité de Apelación' ha deciso infatti di non ridurre la squalifica di otto giornate inflitta all'attaccante dell'Atletico Madrid dopo l'acceso diverbio con l'arbitro nella gara contro il Barcellona (quattro giornate per le offese, altre quattro per gli spintoni). Salvo nuovi ricorsi a organi superiori, l'ispano-brasiliano si perderà dunque il resto della stagione.