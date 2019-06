Barça, Coutinho ha chiesto ufficialmente la cessione. Tre club alla finestra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Philippe Coutinho ha chiesto ufficialmente la cessione al Barcellona. Una notizia, quella riportata da Cadena SER, che avrà sicuramente fatto drizzare le orecchie di Juventus, Chelsea e Paris Saint-Germain , pronte a puntare sul fantasista brasiliano in cerca di riscatto dopo il mezzo flop blaugrana. Da parte del club catalano, d'altronde, c'è massima apertura a una cessione che porterebbe liquidità economica utilissima per il mercato in entrata.