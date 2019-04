© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un talento croato per la fascia sinistra del Barcellona. Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, il club blaugrana sarebbe infatti sulle tracce di Domagoj Bradaric, classe '99, attualmente in forza all'Hajduk Spalato. I dirigenti catalani lo seguono da tempo e Bradaric sarebbe un'alternativa soprattutto in ottica futuro, in una lunga lista di terzini sinistri nel mirino, che comprende anche Filipe Luis, Alex Moreno, Alberto Moreno e Nacho Monreal.