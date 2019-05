© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ronald Koeman non esclude la possibilità di allenare il Barcellona, con Valverde a un passo dall'esonero. In conferenza stampa, il ct dell'Olanda ha evitato di rispondere in modo negativo alla domanda su un futuro blaugrana: "Sarebbe facile farlo, ma non lo farò. Siamo qui per parlare della nazionale e vorrei continuare a farlo".