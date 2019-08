© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, in casa Barcellona filtra grande pessimismo per l'arrivo di Neymar. I blaugrana infatti sono convinti che il PSG non abbia intenzione di vendere il giocatore brasiliano al Barça e preferirebbero un'altra pista come il Real Madrid. Intanto i dirigenti del Barcellona stanno pensando alla possibilità di formulare un'altra offerta inserendo Dembelè nell'affare.