Barcellona, Piquè: "Spero di poter giocare ancora per altri tre o quattro anni"

Gerard Piqué, difensore centrale del Barcellona di 33 anni, ha ricevuto il riconoscimento per la sua carriera al gala dei Globe Soccer Awards a Dubai e ha ammesso di voler continuare a giocare ancora per qualche anno: "È un onore per me essere qui dopo una lunga carriera e spero di poter continuare a giocare per altri tre o quattro anni", ha detto ritirando il premio.