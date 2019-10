Ennesimo infortunio per Samuel Umtiti. Il francese non fa parte della lista dei convocati di Ernesto Valverde per la trasferta del Barcellona a Praga, dove se la vedrà contro lo Slavia. Altro giocatore indisponibile per infortunio è Sergi Roberto e non sono stati convocati nemmeno Carles Aleñá e Carles Pérez. Nel corso dell'allenamento odierno, il francese si è infortunato al ginocchio destro. Sergi Roberto invece continua la riabilitazione dal problema al ginocchio sinistro.