Bayern, Salihamidzic su Perisic: "Si integrerà rapidamente con Kovac"

© foto di Federico De Luca

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato al sito ufficiale del club bavarese per commentare l'acquisto di Ivan Perisic arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Inter: "Ivan ci aiuterà con la sua pluriennale esperienza a livello internazionale. Tecnicamente è fortissimo e può ricoprire più ruoli in attacco. Sono sicuro che si integrerà rapidamente con i compagni perché conosce bene sia la Bundesliga che il nostro tecnico Kovac".