Benfica da record: con Lage in panchina 95 gol in 31 partite

"Un attacco demolitore" titola A Bola oggi in edicola. Il quotidiano portoghese celebra il potenziale offensivo del Benfica, che da quando ha in panchina Bruno Lage ha segnato 95 reti. Tutto questo in sole 31 partite. La prima giornata di campionato si è aperta con un netto 5-0 al Paços de Ferreira, nonostante la cessione del talento Joao Felix.