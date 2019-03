Cardiff, Bowen spiega il rifiuto: "Non potevo prendere il posto di Sala"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jarrod Bowen, attaccante dell'Hull City, ha spiegato ai microfoni del Daily Mail il suo "rifiuto" al Cardiff City, che lo aveva scelto come erede di Emiliano Sala, il calciatore argentino morto in un incidente aereo due mesi fa: "La situazione era molto particolare, scomoda. Sogno di giocare in Premier League ma quella storia è stata tragica, ha causato uno shock in tutto il Paese. Sono stato male, non potevo andare a Cardiff per prendere il suo posto".