Chelsea, prende quota la candidatura di Lampard per il dopo-Sarri

Prende quota il nome di Frank Lampard per la panchina del Chelsea. Nonostante il 3° posto in Premier League, una finale di Carabao Cup persa solamente dopo i calci di rigore e una Europa League che può essere alzata sotto il cielo di Baku, Maurizio Sarri potrebbe non essere confermato da Roman Abramovich: il tecnico italiano è visto con ostilità da buona parte del pubblico con alcuni abbonati che hanno addirittura deciso di mettere in vendita i loro biglietti. Al contrario, Lampard è una bandiera del club e l'esperienza al Derby County di può definire soddisfacente: alla sua prima esperienza in panchina si gioca la promozione in Premier League, giocando questa sera la semifinale di ritorno dei playoff contro il Leeds. Un banco di prova importante anche in chiave futura.