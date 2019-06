Comunicato del Derby County: il Chelsea può parlare con Lampard

Frank Lampard si appresta a diventare il nuovo allenatore del Chelsea. Il Derby County, con con cui l'ex centrocampista è sotto contratto, tramite il suo sito ufficiale ha affermato che i blues possono dare il via ai contatti ufficiali per portare a Stamford Bridge il manager inglese, ormai erede designato di Maurizio Sarri con cui è già stato raggiunto un accordo su base triennale.

Derby County can confirm that they have granted permission for Chelsea to speak to Frank Lampard about the vacant managerial position at Stamford Bridge.

— Derby County (@dcfcofficial) 25 giugno 2019