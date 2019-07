Crisi Nantes: l'allenatore Halilhodzic si dimetterà dopo la gara col Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Periodo di crisi interna al Nantes. Secondo quanto riferisce Ouest-France, infatti, l'attuale allenatore Vahid Halilhodzic è pronto a rassegnare le dimissioni dal ruolo che ricopre. Il tecnico bosniaco è in disaccordo con le scelte della propria dirigenza, in particolare sul tema degli acquisti. Da quanto risulta, Halilhodzic si dimetterà venerdì subito dopo la partita amichevole contro il Genoa. Due i nomi più quotati per la sua successione: Stephane Ziani, ex giocatore al Nantes e favorito, e Claude Puel, a spasso dopo l'esperienza alla guida del Leicester in Premier League.