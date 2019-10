Denilson su Ansu Fati: "Il suo avvio di carriera mi preoccupa"

L'ex attaccante campione del mondo con il Brasile nel 2002 Denilson ha parlato di Ansu Fati in toni decisamente diversi rispetto all'entusiasmo dei media nei confronti del giocatore del Barcellona: "Ha 16 anni e lo sa, ma... Posso dire che sono più preoccupato che entusiasta del suo avvio di carriera professionistico. Ho paura che possa essere viziato e che possa dimenticare la sua giovane età. Andare veloce non è mai una buona idea quando si tratta di una carriera, deve stare attento a non bruciare le tappe". A riportarlo è AS.