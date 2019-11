ESCLUSIVA TMW - Ag.Thiago Silva: "Priorità PSG, a gennaio parleremo del rinnovo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“A gennaio parleremo del rinnovo del contratto”. In esclusiva a TuttoMercatoWeb parla Paulo Tonietto, agente del difensore del PSG, Thiago Silva.

Il contratto è in scadenza.

“Si, ma non siamo assolutamente preoccupati. Thiago sta molto bene a Parigi, gioca in un grande club, è felice. Dobbiamo parlare con la società, lo faremo a gennaio. Ma...”.

Ma?

“Finché non parliamo non posso sapere cosa accadrà. Tutto può succedere potrebbe rinnovare, come andare via. Ovviamente oggi pensiamo al campionato francese e alla Champions League. Ogni cosa a suo tempo. Thiago sta bene a Parigi, la priorità va al PSG. E a gennaio parleremo del rinnovo”.