Europa League, Gruppo K: primo posto del Braga davanti ai Wolves

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

GRUPPO K

Successo esterno del Braga sul campo del Besiktas: la squadra portoghese si porta così in testa al girone con 7 punti, davanti al Wolverhampton. I Wolves vincono in rimonta sul campo dello Slovan Bratislava e su portano, con 6 punti, alle spalle del Brava. Il Besiktas resta in fondo alla classifica del girone con zero punti e può quasi dire addio alla qualificazione.

RISULTATI

Besiktas-Braga 1-2 [38' Horta (BR), 71' Nayur (B), 80' Eduardo (BR)]

Slovan Bratislava-Wolverhampton 1-2 [11' Sporar (S), 58' Saiss (W), 64' Jimenez (W)]

CLASSIFICA

Braga 7

Wolverhampton 6

Slovan Bratislava 4

Besiktas 0