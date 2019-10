Europa League, i risultati al 45': Arsenal sotto in casa. Bene Cluj e Malmo

Arsenal sotto a sorpresa in casa contro il Vitoria Guimaraes. È questa la sorpresa più grande delle gare delle 21.00 di Europa League. Avanti anche la Lazio sul campo del Celtic. Nel girone dei biancocelesti il Cluj al momento sta vincendo 1-0 in casa del Rennes, con i francese in 10 uomini praticamente dall'inizio della sfida.

Arsenal-Vitoria Guimaraes 1-2 [9' Edwards (G), 32' Martinelli (A), 37' Duarte (G)]

Celtic-Lazio 0-1 [40' Lazzari]

Dynamo Kiev-Copenaghen 0-1 [2' Sotiriou]

Eintracht Francoforte- Standard Liegi 1-0 [28' Abraham]

Getafe-Basilea 0-1 [18' Frei]

Malmo-Lugano 2-0 [12' Berget, 32' Molins]

PSV-LASK Linz 0-0

Rennes-Cluj 0-1 [9' Deac]

Siviglia-Dudelange 0-0

Sporting Club-Rosenborg 0-0

Trabzonspors-Krasnodar 0-0