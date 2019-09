Galatasaray, Terim: "Vogliamo sentire a lungo la musica della Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fatih Terim, allenatore del Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Club Brugge:

"Non ci sarà Belhanda, sarà una grave perdita per noi anche se ogni giocatore è importante. Si è rotto la mascella in due punti. Da allenatore non sono soddisfatto di queste prime quattro settimane, abbiamo avuto un'espulsione a partita e non abbiamo giocato abbastanza bene. Certo, c'è da considerare che abbiamo tanti nazionali sia in Africa che in Sud America: è un orgoglio ma i turni successivi diventano più problematici da preparare. In molti tornano da luoghi lontani".

Quindi, il suo pensiero sulle possibilità del Gala in Champions: "Quando entri in questa porta, non vedi solo il calcio ma anche la gigantesca organizzazione, e la macchina economica che c'è dietro. Il Galatasaray ha un grande nome e vuole rappresentare il suo paese. Il nostro obiettivo più grande è cominciare bene già dalla prima partita. Adoriamo il rumore di quella musica e vogliamo continuare a sentirlo a lungo".