Il capitano tedesco Jonathan Tah è intervenuto ai microfoni di Rai Sport a margine della finale dell'Europeo Under 21 tra Spagna e Germania: "Risultato giusto? No. Volevamo vincere, avevamo di fronte un avversario forte ma ci abbiamo provato fino alla fine, anche se forze non ci sono bastate. In questo momento non penso all'Europeo con la nazionale maggiore, devo andare in vacanza, recuperare le forze per poi dare tutto con il Bayer Leverkusen".