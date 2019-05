BoycottBaku. Petizione per spostare la finale di EL a Wembley

© foto di Simone Bernabei

#BoycottBaku. Un hashtag che identifica al meglio la petizione, lanciata dai tifosi dell'Arsenal sul sito dedicato change.org, per chiedere lo spostamento della finale di Europe League da Baku, in Azerbaijan, a Londra (al Wembley Stadium).

Nella descrizione della petizione, che in pochi minuti ha raggiunto il limite delle 5000 firme, viene chiesto alla UEFA di spostare la sede per evitare ai tifosi di Arsenal e Chelsea una trasferta logisticamente quasi impossibile da sostenere e per permettere a Henrikh Mkhitaryan di prendere parte alla gara (è stato escluso per colpa delle tensioni fra l'Azerbaijan e l'Armenia, suo paese natale).

Nella chiosa si richiede la firma in segno di solidarietà verso i tifosi dell'Arsenal, del Chelsea, di Mkhitaryan e del gioco del calcio in generale.