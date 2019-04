Il brasiliano Martinelli sarà comunitario: l'Arsenal vuole anticipare tutti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Diciassette anni, Gabriel Martinelli dell'Ituano è uno dei talenti del momento in Brasile. Esterno d'attacco, il giocatore sta per prendere il passaporto comunitario, spiega UOL Esporte. Un fattore che sta spingendo l'Arsenal, sottolinea il London Evening Standard, a provare a chiudere presto per bruciare la concorrenza.