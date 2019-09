Le pagelle del Paderborn - Bene Proger e Drager

Risultato finale: Paderborn-Bayern Monaco 2-3

© foto di Matteo Bottazzo

Huth 5.5 - Male in occasione del gol di Gnabry, per il resto poche responsabilità sugli altri gol.

Drager 6.5 - Si tiene molto alto, spinge molto e trova anche l'assist. Gara gagliarda.

Killian 5.5 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova deficitaria in mezzo. Soffre se preso in velocità.

Hunemeier 5.5 - Lo stesso vale per l'altro centrale. Meglio nel primo tempo rispetto al secondo.

Collins 6.5 - Profilo da seguire, attacca appena può e dispone anche di un gran tiro dalla distanza. Chiedete a Neuer...

Gjasula 6 - Non molto appariscente, ma fa il suo dovere in mezzo al campo.

Vasilidis 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, cala alla distanza. (dal 86' Shelton s.v. )

Antwi-Adjei 5.5 - Il centrocampista delude: poca spinta in avanti, manca anche in fase di non possesso.

Oliveira 5.5 - Anche lui è deludente. Non trova il guizzo giusto per mettere in difficoltà la difesa avversaria. (dal 73' Ritter 6 - Ci prova nel finale)

Zolinski 5.5 - Fa a sportellate con la difesa del Bayern. Gara generoso, ma poco produttiva. (dal 62' Proger 6.5 - Il gol rende merito ad uno spezzone di gara frizzante.)

Michael 5.5 - Anche lui non è particolarmente incisivo. Pochi palloni realmente giocabili dalle sue parti.