Le pagelle della Stella Rossa - Borjan e Marin ok, Jander disastroso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Borjan 6.5 - Il portiere serbo, naturalizzato canadese, salva in più di un frangente la Stella Rossa, mantenendo vive le speranze di qualificazione in Europa League fino al calcio di rigore realizzato da El Arabi.

Gobeljić 6 - Costretto, come il resto della squadra, ad una partita di puro "contenimento". Non spinge sulla corsia di destra per evitare di lasciare spazi invitanti agli avversari.

Milunović 5.5 - Poco preciso, spesso si lascia andare a qualche distrazione di troppo che non può regalargli la sufficienza.

Degenek 6 - Bravo a contenere gli attacchi portati per vie centrali dall'Olympiacos, ma si abbassa un po' troppo nel finale.

Rodić 6 - E' attento sulla zona sinistra del campo, contiene le accelerazioni di Elabdellaoui ma fatica più del previsto nei duelli con Podence e Guilherme. (Dall'82' Jander 4 - Il suo ingresso complica notevolmente i piani della Stella Rossa che, in quattro minuti, passa da un tranquillo pareggio ad un burrascoso 0-1 che costa l'ultimo posto nel Gruppo B. Decisivo il clamoroso tocco di mano del brasiliano in area: parata da portiere o, ancora meglio, tocco pallavolistico)

Petrović 5 - Invisibile nel centrocampo dei biancorossi, tocca pochissimi palloni e non congiunge a dovere il reparto difensivo con quello offensivo.

Ivanić 5 - Stesso discorso, il centrocampo della Stella Rossa non riesce in alcun modo a rendersi protagonista nella piovosa serata del Pireo.

Garcia 5.5 - Sulla destra soffre spesso le incursioni di Tsimikas e Bouchalakis. Non pervenuto in attacco.

Marin 6.5 - L'unico a provarci fin dal primo minuto, si procura il calcio di rigore al 42' e nella ripresa cerca più volte di scardinare il muro eretto dai greci. Prestazione convincente, peccato sia stato poco supportato dai compagni.

Vukanović 5 - Poco più di un'ora da spettatore non pagante, riceve pochissimi palloni ma non fa nulla per andarseli a prendere. (Dal 65' Boakye 6 - Cerca di dare subito una scossa alla sua squadra, consente di alzare leggermente il baricentro al resto dei compagni ma non può nulla ai fini dell'esito finale)

Tomané 4.5 - L'esclusione dall'Europa League della Stella Rossa passa attraverso un suo errore dagli undici metri: pessima esecuzione, nel finale di primo tempo, col pallone spedito sulla traversa. Nella ripresa viene sostituito: serata da dimenticare. (Dal 58' Van la Parra 6 - Dà un buon apporto alla causa)