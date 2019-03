© foto di Giulia Borletto

Si è concluso il match tra Lione e Montpellier, valido per la 29a giornata della Ligue 1, con il successo dei padroni di casa per 3-2. Lione avanti con Terrier al 12’, poi pareggio firmato Mollettato al 36’. Nella ripresa arriva il 2-1 di Dembele con Fekir che fallisce anche un rigore. All’86’ 3-1 di Aouar, inutile il 3-2 in pieno recupero di Camara. Con questo risultato il Lione consolida il suo terzo posto in classifica, mentre il Montpellier perde terreno nella corsa all’Europa League.

Questo il programma completo del 29° turno di Ligue 1:

Venerdì

19:00 ​​​​​​​Nizza-Tolosa 1-1

20:45 Lilla-Monaco 0-1

Sabato

20:00 Angers-Amiens 0-0

20:00 Caen-St. Etienne 0-5

20:00 Guingamp-Dijon 1-0

20:00 Nimes-Strasburgo 2-2

Domenica

14:30 Lione-Montpellier 3-2

15:00 Reims-Nantes

17:00 Bordeaux-Rennes

21:00 Paris SG-Marsiglia