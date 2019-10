Lijnders, ass. Klopp: "Al Liverpool non avremo mai un caso Xhaka"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È toccato a Pepijn Lijnders, assistente di Klopp al Liverpool, presentare la sfida di EFL Cup in programma domani contro l'Arsenal. Queste le sue parole in conferenza stampa, focalizzate in particolare sul caso Xhaka che ha turbato i Gunners: "Al Liverpool tifosi, allenatore e squadra sono una cosa sola, la chiamiamo la Divina Trinità. Devono essere tutti connessi, uno per tutti e tutti per uno. Con due capitani come Henderson e Milner qua non avremo mai bisogno di disciplinare nessuno".