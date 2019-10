© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Debutto amaro per Rudi Garcia sulla panchina dell'Olympique Lione che non è andato oltre l'1-1 in casa contro il Dijon. Dopo la gara l'ex tecnico della Roma ha detto: "Se avessimo giocato l'intera partita come nel secondo tempo, avremmo vinto. Ci è mancato quel gol che ci avrebbe permesso di vincere e, secondo me, avrebbe aperto ad altre possibilità. Nel primo tempo siamo stati un po' instabili, non ho visto bene la squadra, era un po' in modalità diesel. Comunque dopo questo secondo tempo la squadra avrebbe meritato di vincere".