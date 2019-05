Grande arrivo a Lione. Juninho infatti è arrivato quest'oggi in città per diventare ufficialmente il nuovo direttore sportivo del club francese. L'ex centrocampista brasiliano verrà presentato martedì in conferenza stampa ma oggi è stato accolto in aeroporto dal presidente Aulas.

Juninho est arrivé à Lyon. 👋🏻

Bienvenue chez toi @Juninhope08 🔴🔵