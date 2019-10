LIVE TMW - DIRETTA EURO2020 - La Norvegia ferma la Spagna nel finale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

22.39 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati con tutte le news e gli approfondimenti sulle gare di qualificazione ad Euro 2020!

RISULTATI FINALI:

Liechtenstein-Armenia 1-1

Malta-Svezia 0-4

Norvegia-Spagna 1-1

Georgia-Irlanda 0-0

Danimarca-Svizzera 1-0

Isole Far Oer-Romania 0-3

Bosnia Erzegovina-Finlandia 4-1

Italia-Grecia 2-0

Liechtenstein-Armenia 1-1

1' - Comincia la partita!

9' - Salanovic si becca subito il giallo.

14' - E' l'Armenia a gestire il pallone in questo avvio di partita.

19' - GOL! GOL! GOL! ARMENIA IN VANTAGGIO! A sbloccare il match ci ha pensato il numero 11 armeno Barseghyan, 0-1!

24' - Liechtenstein che non riesce ad imbastire la manovra offensiva.

30' - Anche l'armeno Varazdat Haroyan si becca il giallo.

39' - Gran partita da parte dell'armeno Ghazaryan in questa prima frazione di gara.

21.31 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - Il primo giallo della ripresa se lo becca Hovhannisyan.

54' - Gara tesa, ammonito anche Hovsepyan.

73' - GOL! GOL! GOL! FRICK! Arriva il pareggio del Liechtenstein, tutto da rifare per l'Armenia

86' - Calata l'intensità dell'Armenia, Liechtenstein prova a gestire il pareggio.

22.31 - Fine partita.

Malta-Svezia 0-4

1' - Comincia la partita!

11' - GOL! GOL! GOL! DANIELSON! Il difensore svedese sblocca il match dopo pochi minuti, ospiti in vantaggio!

26' - Svezia totalmente padrona del campo in questo primo tempo.

32' - Malta non pervenuto in campo fino a questo momento.

39' - Scatta il primo giallo della partita, ammonito Shaw.

21.31 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - La Svezia conquista calco di rigore.

58' - GOL! GOL! GOL! LARSSON! Non sbaglia dal dischetto, raddoppio Svezia!

66' - AUTOGOL DI AGIUS! Arriva il 3-0 della Svezia con un autogol!

70' - Ancora un calcio di rigore per la Svezia!

72' - GOL! GOL! GOL! LARSSON! Ancora una volta non fallisce dal dischetto il giocatore svedese!

87' - Svezia che cammina sul velluto nel finale.

22.31 - Fine partita.

Norvegia-Spagna 1-1

1' - Comincia la partita!

5' - Prime scaramucce in campo, i padroni di casa reclamano per un calcio di rigore. L'arbitro lascia proseguire.

12' - Spagna pienamente padrona del campo in avvio.

22' - King! Incornata interessante a due passi dalla porta, ci arriva Kepa con un gran intervento!

29' - Tiene botta la Novergia che in questo primo tempo riesce a contenere gli avversari.

35' - Prima ammonizione del match, se la becca lo spagnolo Rodrigo.

40' - Fabiàn prova la conclusione di potenza dal limite, tiro ribattuto.

43' - Ammonito King tra le fila della Norvegia.

21.31 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - GOL! GOL! GOL! SAUL! Va avanti la Spagna, conclusione potente di Saul che batte il portiere dal limite! 0-1!

69' - Cazorla! Prova la conclusione all'angolino, Jarstein ci arriva!

78' - King! Riceve in area, conclude a due passi dalla porta! Tiro alto!

89' - Ancora Fabian! Ci prova il giocatore del Napoli, conclusione che termina di poco fuori.

90' - Calcio di rigore per la Norvegia! Fallo di Kepa che si becca anche il giallo.

90' - GOL! GOL! GOL! KING! Pareggio della Norvegia nel finale! Incredibile, i padroni di casa acciuffano il pari all'ultimo minuto!

22.31 - Fine partita.

20.35 - Sono tre i match che seguiremo in contemporanea:

Liechtenstein-Armenia

Malta-Svezia

Norvegia-Spagna

Mentre sono già quattro le partite giocate nel corso della giornata:

Georgia-Irlanda 0-0 (giocata alle 15)

Danimarca-Svizzera 1-0 (18)

Isole Far Oer-Romania 0-3 (18)

Bosnia Erzegovina-Finlandia 4-1 (18)

20.29 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buonasera da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta le gare di qualificazione ad Euro 2020!