LIVE TMW - QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Finali: cade la Croazia, ok Israele

20.00 - Vediamo ora quali sono le classifiche parziali dei tre gironi (*: una partita in meno):

Gruppo E: Slovacchia 3, Galles 3 (*), Ungheria 3, Croazia 3, Azerbaigian 0 (*).

Gruppo G: Israele 4, Macedonia 3 (*), Polonia 3 (*), Slovenia 1 (*), Lettonia 0 (*), Austria 0.

Gruppo I: Cipro 3 (*), Russia 3, Belgio 3 (*), Kazakistan 3, Scozia 3, San Marino 0.

19.57 - Sono terminate le gare delle ore 18.00, ecco il riepilogo di tutti i risultati:

Israele - Austria 4-2 (G)

San Marino - Scozia 0-2 (I)

Ungheria - Croazia 2-1 (E)

ISRAELE - AUSTRIA 4-2

18.01 - CALCIO DI INIZIO!

8' - ARNAUTOVIC!!! L'AUSTRIA SBLOCCA IL MATCH!!! Giocata di Zulj dal limite dell'area, il numero 7 controlla e supera Harush con un gran destro!!!

11' - Spiovente in area di rigore sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma nessuno ne approfitta. Israele subito in affanno.

17' - I padroni di casa devono assolutamente reagire, una sconfitta oggi potrebbe compromettere il cammino già dopo la seconda giornata.

30' - Primo cartellino giallo del match, ammonito Taha.

34' - ZAHAVI!!! L'ISRAELE PAREGGIA I CONTI!!! Dasa affonda sulla destra e trova un gran cross, il numero 7 colpisce di testa e non sbaglia!!!

45' - ZAHAVI!!! DOPPIETTA E PADRONI DI CASA IN VANTAGGIO!!! Natcho va al traversone, l'attaccante del Guangzhou la colpisce più di spalla che di testa, ma il risultato non cambia!!!

18.47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.02 - SI RIPARTE!

50' - L'Israele cerca di creare gioco, ma l'Austria si difende. Momento critico per gli ospiti, un'altra sconfitta potrebbe creare qualche problema di troppo.

55' - ZAHAVI!!! TRIS DEL NUMERO 7!!! Controllo e tiro dai 20 metri, Lindner può soltanto guardare il pallone finire in rete!!!

56' - Cartellino giallo per Zahavi, al terzo gol maglietta in aria e gioia incontenibile.

59' - ZAHAVI! IL NUMERO 7 RISCHIA DI FAR CROLLARE LO STADIO! Calcio di punizione a giro sul primo palo, pallone che esce di pochissimo!

60' - Doppio cambio per l'Austria: entrano Onisiwo e Janko, escono Schlager e Wober.

66' - DABBUR!!! L'ISRAELE CALA IL POKER!!! Il numero 9 si fa respingere un tiro facilissimo, poi sulla ribattuta non sbaglia!!!

75' - ARNAUTOVIC!!! L'AUSTRIA ACCORCIA LE DISTANZE!!! Siamo 4-2, non sarà semplice rimontare, ma tutto è ancora aperto!!!

89' - L'Austria prova a creare gioco, ma c'è molto nervosismo in campo. Saranno cinque i minuti di recupero.

19.53- FINISCE IL MATCH!!! Vittoria importantissima per Israele, altro stop pesante per l'Austria. Arnautovic e compagni partono subito in salita.

SAN MARINO - SCOZIA 0-2

18.00 - CALCIO DI INIZIO!

4' - SCOZIA SUBITO IN VANTAGGIO!!! McLean si muove bene in area di rigore e da dentro l'area piccola non sbaglia!!!

18' - Monologo Scozia in questi primi minuti di gioco, San Marino prova a limitare subito i danni.

37' - Primo cambio per la Scozia: in campo McNulty, esce Paterson.

18.47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.02 - SI RIPARTE!

47' - I padroni di casa provano a costruire azioni pericolose, ma al momento la Scozia non sta concedendo nulla.

59' - La Scozia continua ad attaccare, ma al momento il San Marino tiene. Ci si aspettava una goleada, ma al momento gli scozzesi non riescono a sfondare il muro dei padroni di casa.

70' - San Marino prova comunque a creare qualcosa, ma non ci sono molti spazi. Partita combattuta, soprattutto in mezzo al campo.

74' - LA SCOZIA RADDOPPIA!!! Russell non sbaglia, difesa del San Marino troppo distratta in questo frangente!!!

86' - La Scozia prova ancora un traversone in area di rigore, ma c'è un fallo in attacco. Si ripartirà da una punizione in favore dei padroni di casa.

90' - Sono 4' i minuti di recupero assegnati.

19.51- FINISCE IL MATCH!!! La Scozia torna a vincere dopo lo stop contro il Kazakistan, altra sconfitta per San Marino.

UNGHERIA - CROAZIA 2-1

18.00 - CALCIO DI INIZIO!

8' - L'Ungheria prova subito ad attaccare, Vida da dentro l'area salva tutto. Ottimo intervento, punteggio che rimane fermo sullo 0-0.

13' - ANTE REBIC!!! CROAZIA CHE SBLOCCA IL MATCH!!! Modric lavora un pallone sulla corsia di destra, poi Kramaric prolunga in scivolata per Rebic, che a due passi dalla linea di porta non sbaglia!!!

17' - La Croazia prova a gestire il possesso del pallone, i padroni di casa non forzano i ritmi.

24' - Continua il possesso palla da parte dei croati, che non sembrano avere l'intenzione di premere sull'acceleratore. Buona gestione da parte di Modric e compagni, l'Ungheria non riesce a trovare varchi.

30' - Primo cambio del match per la Croazia: entra Leovac, esce Barisic per un problema fisico.

34' - SZALAI!!! I PADRONI DI CASA TROVANO IL PARI!!! Dzsudzsák imbuca per il numero 9, che trova un diagonale imprendibile!!!

40' - Cambia anche l'Ungheria: dentro Varga, esce Nagy.

45' - Saranno tre i minuti di recupero.

18.49 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.05 - SI RIPARTE!

63' - Cartellino giallo per Dzsudzsak, il primo del match.

65' - Secondo cambio per gli ungheresi: entra Kalmar, esce Szoboszlai.

67' - Cambia anche la Croazia: dentro Brekalo, esce Rebic, autore del gol.

76' - L'UNGHERIA PASSA IN VANTAGGIO!!! Patkai intercetta di testa ma non trova lo specchio, il pallone resta lì e il numero 16 devia in porta!!!

77' - Artiglieria pesante per i croati: in campo Petkovic, esce Jedvaj.

80' - SUCCEDE DI TUTTO IN AREA! Si lotta sulla linea, serie di respinte in area: la Croazia si salva per un soffio!

19.56 - FINISCE IL MATCH!!! L'Ungheria vince in rimonta dopo il gol di Rebic, brutto stop per i croati. Ma nel girone E è praticamente tutto aperto.

17.52 - È il momento degli inni nazionali, poi si comincia: oggi seguiremo le tre gare delle ore 18.00, ma vi ricordiamo che alle 20.45 ci saranno altri cinque match da seguire.

17.40 - La Croazia cercherà di bissare il successo contro l'Azerbaigian, mentre l'Austria proverà a trovare la sua prima vittoria in questo torneo di qualificazione.

17.30 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento, calcio di inizio previsto per le ore 18.00.

17.20 - Esordio vincente per il Galles, che ha regolato la Slovacchia con il gol di James. Netta vittoria per la Russia contro il Kazakistan, 4-0 il punteggio finale.

17:15 - Siamo già alla seconda giornata di qualificazioni europee, un errore potrebbe costare caro. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale delle qualificazioni che inizieranno alle ore 18:00.