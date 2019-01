© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il belga di origine marocchina Marouane Fellaini ha chiuso la sua avventura al Manchester United, dove con l'addio di Mourinho ha trovato pochissimo spazio in campo. Il centrocampista ha trovato l'accordo con i cinesi dello Shandong Luneng, che gli garantiranno in ingaggio di 11 milioni a stagione per 3 anni. Lo United incassa 7 milioni di sterline.