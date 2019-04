Neymar e quell'enigmatico messaggio: "Pronto per un nuovo progetto"

Neymar e un messaggio enigmatico. L'attaccante del Paris Saint-Germain ha fatto infiammare i social con una foto pubblicata su Instagram dopo il suo ritorno in campo contro il Monaco nel turno di Ligue 1 di domenica scorsa. "Sto arrivando. Nuovo progetto. Grazie!", il post subito rimosso dal brasiliano. Un annuncio che è comunque diventato virale in pochissimi minuti, alimentando nuovamente i rumors su un suo futuro lontano da Parigi. In realtà, tuttavia, sembra che Neymar volesse annunciare semplicemente una nuova collaborazione a livello di sponsor.