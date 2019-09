© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il Paris Saint-Germain si impone di misura sul campo del Bordeaux. A decidere l'incontro, valido per l'ottavo turno di Ligue 1, è il "solito" Neymar, a segno al 70' su assist di Mbappé per il suo terzo centro stagionale. Grazie a questa vittoria il PSG consolida provvisoriamente il primato a quota 18 punti in classifica, mentre il Bordeaux è quinto con 12 lunghezze. Solo panchina per Mauro Icardi.

Questa l'ottava giornata di Ligue 1:

Lione-Nantes 0-1

Bordeaux-PSG 0-1

Angers-Amines (ore 20)

Metz-Tolosa (ore 20)

Monaco-Brest (ore 20)

Nizza-Lille (ore 20)

Reims-Dijon (ore 20)

Strasburgo-Montpellier (domani ore 15)

Nimes-Saint Etienne (domani ore 17)

Olympique Marsiglia-Rennes (domani ore 21)