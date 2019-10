© foto di Raimondo De Magistris

Il Red Star Football Club contro le terze maglie. Lo storico club parigino, fondato nel 1897 e attualmente in terza serie francese, s'è scagliato contro la moda di mettere in commercio terze maglie molto diverse dalle divise classiche solo per questioni di marketing. E ha lanciato, per i suoi tifosi, una contro-iniziativa: invece di indossare una maglia, presentarsi allo stadio a petto nudo e con il logo del club tatuato. Un tatuaggio che il club ha messo a disposizione di tutti i suoi tifosi al costo di 50 centesimi. In basso il video.