© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Arsenal è a caccia di rinforzi in difesa dopo la partenza dell'oramai ex capitano Laurent Koscielny. Detto di Daniele Rugani della Juventus, primo nome sulla lista dei Gunners, secondo il The Sun il club londinese è sulle tracce anche di Samuel Umtiti, centrale francese del Barcellona. I blaugrana tuttavia non sembrano intenzionati a lasciar partire il giocatore a meno di offerte irrinunciabili.