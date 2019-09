Osasuna, Arrasate: "Non è facile rubare la palla al Barça"

Il 2-2 tra Osasuna e Barcellona ha lasciato grande entusiasmo in quel di Pamplona. L'allenatore della Rojilla, Jagoba Arrasate, ha ribadito nel post partita come la voglia di reagire alla rimonta del Barça nel secondo tempo abbia fatto la differenza.

"La squadra ha lavorato duramente. In alcuni momenti siamo andati molto bene. Lo sforzo è stato grande -le parole riportate da Noticiasdenavarra.com-, ma è grande anche la ricompensa di un punto.

Nel secondo tempo abbiamo subìto due gol molto ravvicinati, apprezzo la risposta della squadra sull'1-2 quando sembrava che andasse per il peggio, e la squadra invece ha preso forza dal momento di debolezza. Il pubblico ci ha aiutato, abbiamo insistito e abbiamo raggiunto la ricompensa.

Ho cercato di giocare con quattro centrocampisti, e di avere Brandon su Busquets per impedire la costruzione del gioco, in alcuni momenti lo abbiamo fatto bene, ma non è facile rubare la palla al Barça.

Lo stadio è stato incredibile, ci ha incitato ed è ciò di cui abbiamo bisogno, ci siamo divertiti e li ringraziamo per il supporto perché è stato molto importante".