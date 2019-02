Overmars: "Magari Alexis Sanchez potrebbe tornare all'Arsenal"

Il rapporto tra Alexis Sanchez e Ole Gunnar Solskjaer è ai minimi termini. Così per il cileno del Manchester United si torna a parlare di mercato. Lo ha fatto Marc Overmars, ex stella dell'Arsenal, attuale direttore sportivo dell'Ajax, ma per i media inglesi vicino a tornare a Londra nelle vesti di dirigente dei Gunners: "Ho un grande rispetto per lui, perché ha fatto estremamente bene all'Arsenal, ma non so se abbia fatto bene a partire. Il calcio inglese ti cambia, a me è successo. Dopo Alexis, l'Arsenal ha provato a prendere un altro giocatore come lui ma non è successo, perciò magari potrebbe tornare lui a Londra".