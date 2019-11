"Ho il numero di Florentino Perez". Intervenuto su Movistar, Gerard Piqué ha regalato più di un titolo. Il difensore del Barcellona ha svelato di aver parlato col numero uno del Real Madrid: "È successo qualche anno fa, non so se il numero sia ancora valido a dirla tutta. Però non abbiamo parlato di calcio o di calciomercato, è stata solo una conversazione personale".

Poi, l'attacco al Real: "Per loro valgono altre regole". Ci è andato giù abbastanza pesante in questo caso il centrale catalano. L'affondo è arrivato su un tema molto specifico: quello dell'abitudine di alcuni giocatori delle merengues, in particolare Sergio Ramos, a farsi ammonire per saltare partite "inutili" e giocare quelle decisive. A metà dicembre, ricordiamo, si giocherà il Clasico tra le due principali squadre di Spagna.