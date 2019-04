Porto, Conceicao: "Non è ancora finita, daremo tutto al ritorno"

© foto di Federico Gaetano

Dopo la gara persa contro il Liverpool, interviene l'allenatore del Porto, Sergio Conceicao. Queste le sue parole nel corso della conferenza stampa: "Non è ancora finita, daremo tutto al ritorno per qualificarci. Nel primo tempo abbiamo subito due reti, ma nella ripresa siamo andati vicini a segnare, ma non ci siamo riusciti. Ora sotto con il ritorno nel nostro campo".