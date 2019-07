PSG, idea Bruno Fernandes: ma sul portoghese c'è il Man United

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Fernandes piace molto al Manchester United, ma sul portoghese c'è anche il Paris Saint-Germain. Il club parigino, come riportato dal Correio da Manhã, vorrebbe tentare l'assalto al calciatore ex Sampdoria. Non sarà semplice convincere lo Sporting, che attualmente chiede 80 milioni di euro.