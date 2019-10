© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tempo di rinnovi in casa Paris Saint-Germain. Dopo aver trovato l'accordo con il difensore Dagba e il portiere Innocent, il club della capitale francese vuole blindare uno dei suoi gioielli, il brasiliano Marquinhos. Il giocatore ex Roma, classe 1994, ha il contratto in scadenza nel 2022 e la dirigenza ha intenzione di estenderlo fino al 2023. Lo riporta Le10Sport.