PSV, Hendrix: "Sporting finora malino, ma resta la favorita con noi"

© foto di PhotoViews

Jorrit Hendrix, centrocampista del PSV Eindhoven, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di Europa League in programma stasera contro lo Sporting CP: "Si potrebbe sostenere che lo Sporting CP e il PSV sono le due migliori squadre del Gruppo D, ma non voglio neanche minimizzare il valore di LASK e Rosenborg. Lo Sporting non è partito forte in questa stagione, ma non possiamo dare importanza al suo campionato finora stentato. Questa è l'Europa League, un'altra competizione, servirà massima attenzione".