ufficiale PSV, Hendrix lascia il club dopo 16 anni e firma per lo Spartak Mosca

Jorrit Hendrix lascia il PSV dopo 16 anni di militanza nel club e inizia una nuova avventura in Russia con la maglia dello Spartak Mosca. A renderlo noto è il sito ufficiale del club olandese. "Nella vita arriva un momento in cui è giusto fare un passo avanti nella propria carriera. Sono fiero che la mia sia stata dominata dalla maglia del PSV. Sono un vero giocatore del club e lo resterò sempre anche se non vedo l'ora di cominciare una nuova avventura in un grande club europeo e in un grande campionato" le parole del giocatore.