Real Madrid, Modric: "La settimana più difficile della mia carriera"

"La settimana più difficile della mia carriera. Il successo non sta nel non cadere mai, ma nel rialzarsi ogni volta che cadi". Parole firmate Luka Modric, che tramite i propri profili social ha così commentato gli ultimi giorni del Real Madrid caratterizzati dal ko di Liga contro il Barça e soprattutto dall'eliminazione agli ottavi di Champions per mano dell'Ajax.

Most difficult week of my career. Success is not in never falling, but in rising every time you fall. #HalaMadrid pic.twitter.com/4FEB1dYHIa

