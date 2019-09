Real Madrid, Varane: "Areola può giocarsi le sue carte, ha qualità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raphael Varane, difensore della Francia, nella conferenza stampa di vigilia della sfida di qualificazioni a Euro 2020 contro Andorra, ha parlato anche dell'approdo nel suo club, il Real Madrid, del connazionale Alphonse Areola: "Lui è molto felice di essere arrivato al Real Madrid, e sarà accolto nel migliore dei modi".

Il titolare designato dovrebbe essere Courtois, ma secondo Varane "si giocherà le sue chance, ha le qualità per farlo e sappiamo che nel calcio tutto può sempre accadere. Spero per lui che possa disputare una stagione di buon livello, è pronto per farlo. Per ora sta conoscendo il luogo e le strutture del club al meglio".