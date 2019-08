© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane ha commentato così l'1-1 arrivato al Bernabeu contro il Valladolid: "Non possiamo essere contenti del risultato. Abbiamo segnato all'83' e poi hanno pareggiato. Questo ti fa arrabbiare. Il secondo tempo non è stato buono ma avremmo meritato i tre punti, perché la prima parte è stata molto buona. Abbiamo creato molte occasioni. Problema fisico? "Non siamo messi male. Siamo all'inizio della stagione. Il problema non è fisico".