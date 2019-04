© foto di Imago/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Leganes, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa: "Non vi dirò nulla del mercato e degli acquisti che faremo, le cose si sapranno a fine stagione. Ancora dobbiamo giocare sette partite, ci sarà tempo per parlare del futuro. Cristiano? Puoi fare quello ma un giocatore come lui non si può rimpiazzare, è andato via ma non potremo mai prendere giocatori che possono rimpiazzarlo. Questa è la vita. Ha fatto grandi cose con questa maglia, ma ora ha un nuova avventura, sono stanco di dire sempre le stesse".