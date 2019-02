© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gabriel Mercado lascerà Siviglia a fine stagione. Il contratto del difensore argentino terminerà il 30 giugno e il club spagnolo non ha intenzione di rinnovarlo. Mercado, infatti nelle dichiarazioni a TyC Sports, ha detto: "Tutto sembra indicare che sono i miei ultimi mesi a Siviglia". In Inghilterra e in Messico ci sono diverse squadre interessate a lui.