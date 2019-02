© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dello Sporting Lisbona Bruno Fernandes ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Villarreal (all'andata vittoria degli spagnoli per 1-0 a Lisbona): "La squadra è motivatissima, vogliamo la vittoria ed il passaggio del turno nonostante il risultato negativo dell'andata. Il modulo? La cosa fondamentale è che il mister metta i giocatori nelle migliori condizioni, solo così potrà arrivare il risultato. Il mio buon momento? I risultati in partita sono i frutti del lavoro settimanale e della grande fiducia che la squadra ripone in me. Sappiamo che non sarà dura, ma noi portoghesi siamo abituati al fatto che la storia non sia dalla nostra parte. Campionato o Europa League? Non possiamo scegliere, siamo un grande club e dobbiamo dare sempre il massimo a prescindere dalla competizione".